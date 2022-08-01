Минцифры исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минцифры исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Из реестра исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и ряд других компаний, не относящихся к IT, сообщила пресс-служба министерства.

Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников (включая официальный сайт организации) как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр.

С 1 августа 2022 года в соответствии с поправками в Налоговый кодекс приостановлена подача заявлений в реестр IT-компаний до принятия нового порядка аккредитации. Сейчас Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведет работу над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации IT-компаний. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД.

Минцифры не впервые анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тысячи. организаций.