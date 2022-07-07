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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Глава EDF может уйти в отставку досрочно из-за национализации компании

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор и председатель совета директоров французской энергетической Electricite de France SA (EDF) Жан-Бернар Леви может уйти в отставку раньше срока из-за планов правительства по национализации компании.

Процесс поиска нового кандидата на должность Леви, который возглавляет EDF с 2014 года, уже начался, сообщили компания и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в отдельных заявлениях.

Полномочия Леви на посту СЕО EDF истекают в марте 2023 года. Однако правительство, объявившее днем ранее о намерении выкупить все акции компании, хочет найти нового руководителя уже к сентябрю этого года, заявил Ле Мэр радиостанции Europe 1.

EDF достигла соглашения с Леви о том, что его полномочия могут истечь раньше обозначенного срока в результате назначения нового главы правительством, отмечается в сообщении компании.

Правительству Франции уже принадлежит около 84% акционерного капитала EDF.

Между тем подробностей о том, каким образом правительство намерено провести национализацию, пока неизвестно. По словам аналитика Citigroup Петра Дзециоловски, процесс может осуществиться "либо через закон о национализации, который потребует достижения политического соглашения, либо через покупку акций". Последний вариант более вероятный, легкий и менее затратный, отметил эксперт.

Котировки акций EDF снижаются на 0,5%, до 8,93 евро за акцию, в начале торгов в Париже в четверг. Капитализация компании с начала года упала на 9,5% и составляет 30,3 млрд евро.

EDF Франция Жан-Бернар Леви Брюно ле Мэр Минфин
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