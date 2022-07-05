Власти ФРГ могут выделить холдингу Uniper пакет помощи объемом 9 млрд евро

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Немецкий энергохолдинг Uniper SE обсуждает с правительством Германии возможный пакет помощи объемом порядка 9 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, власти ФРГ рассматривают комплекс мер по поддержке компании, включая предоставление ей кредитов, приобретение доли в ней, а также могут разрешить Uniper частично переложить растущие расходы на потребителей.

Uniper, являющаяся одним из крупнейших в Германии импортеров российского газа, на прошлой неделе сообщила, что обсуждает с властями страны меры поддержки ее бизнеса в связи с ограничением поставок газа "Газпромом". По оценкам аналитиков, Uniper теряет порядка 30 млн евро в день в связи с необходимостью замещать поставки российского газа более дорогими альтернативами.

Акции Uniper подскочили в цене на 5,9% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 71%.