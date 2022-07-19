Франция приступила к национализации EDF

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство Франции объявило о публичном размещении акций крупнейшей энергогенерирующей компании страны и крупнейшей в мире компании-оператора атомных электростанций EDF, сообщил во вторник телеканал BFMTV.

Таким образом власти намереваются приобрести недостающие компании 15,9% капитала, чтобы сделать ее на 100% государственной и полностью вернуть в государственную собственность.

Правительство объявило о предстоящем выведении EDF с фондового рынка после выкупа 15,9% процентов капитала, не принадлежащего в настоящее время этой государственной компании.

Предполагается продавать акции по 12 евро за единицу с целью собрать 9,7 млрд евро в пользу государственного бюджета, уточняет телеканал.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о планах правительства полностью национализировать EDF в своем программном выступлении в Национальном собрании 6 июля.

По мнению правительства, эта мера призвана содействовать энергетической безопасности страны в условиях энергетического кризиса.