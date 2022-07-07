Криптовалютная биржа в РФ может быть создана в структуре Мосбиржи

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Создание российской криптовалютной биржи может быть реализовано в рамках работы ПАО "Московская биржа", сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в четверг.

"Конечно, должна быть криптобиржа, которая создается по жестким требованиям ЦБ. Я допускаю, что это подразделение "Московской биржи". И это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации, с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с ЦБ, - она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой", - сказал Аксаков.

В феврале Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона "О цифровой валюте", который законодательно прописывает нормы регулирования криптовалютного рынка в РФ, утвержденные ранее правительством. Согласно концепции Минфина, легализация криптовалютой инфраструктуры в РФ должна идти в увязке с банковской системой. Министерство предлагало легализовать работу российских криптобирж, p2p площадок, "приземлить" в РФ иностранные криптовалютные биржи, но вывод средств со всех криптовалютных площадок сделать возможным только через российские банки с универсальной лицензией, которые получат соответствующую лицензию и установят цифровой сервис "Прозрачный блокчейн" (от Росфинмониторинга).

В начале марта ряд иностранных криптобирж последовательно ввели ограничения для российских пользователей, в связи с чем повестка по их приземлению стала неактуальной, отмечал ранее Аксаков. При этом законопроекты, которые регулируют создание в России криптобирж, не были внесены правительством в весеннюю сессию Госдумы.

"Цифровая валюта будет в центре внимания, ожидаю поступления (законопроектов - ИФ) в осеннюю сессию", - сказал Аксаков на пресс-конференции в четверг.

ЦБ выступает за установление полного запрета в отношении выпуска и оборота цифровых валют, так как это несет риски для финансовой системы. Исключение, по мнению ЦБ, может быть допущено при расчетах по контрактам в сфере ВЭД и при легализации майнинга цифровых валют.