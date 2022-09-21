В Думе сообщили, что Минфин и ЦБ согласовали поправки о майнинге

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России и Минфин согласовали позицию по регулированию майнинга криптовалют, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил на форуме на форуме Kazan Didgital Week глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"По майнингу мы 100% договорились, уже в ближайшее время законопроект появится у нас в Государственной думе, и, соответственно, будем работать, чтобы быстрее его принять", - сказал он.

По мнению самого депутата, майнинг стоит разрешить только в регионах с избытком электроэнергии.

"Там, где есть дефицит энергии, с моей точки зрения, надо запретить, а в энергоизбыточных регионах пусть зарабатывают. И производители электроэнергии, они при этом, этот вид деятельности тоже сможет нормально функционировать", - отметил Аксаков.

В начале сентября о том, что Минфин и ЦБ могут прийти к консенсусу в части регулирования майнинга в течение нескольких недель, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я думаю, что позиция Минфина и Банка России появится в течение буквально нескольких недель. И мы очень рассчитываем, что этот законопроект будет поддержан в Государственной думе в течение осенней сессии этого года. Там регулируются все базовые вопросы, связанные с майнингом, и целый ряд вопросов, которые вытекают оттуда", - отмечал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря профильным ведомствам и ЦБ согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга криптовалют.

В апреле фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который описывает основы регулирования майнинга криптовалют в отечественной юрисдикции, но без уточнений процедуры налогообложения, требований к дата-центрам и операторам майнинга. Документ не был поддержан Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, Минюстом и Росфинмониторингом. Минфин, в свою очередь, концептуально идею регулирования майнинга, заложенную в документе, поддержал, но представил ряд замечаний, а также напомнил, что в правительстве находится подготовленный министерством проект федерального закона "О цифровой валюте", в который также включены положения, регулирующие майнинг.

Основные спорные вопросы в сфере регулирования майнинга касаются порядка налогообложения, финансовых требований к дата-центрам и к операторам майнинга. Также вызывают споры способы обмена добытой в результате майнинга криптовалюты на фиатные деньги (рубли) и легализация данного процесса.

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.