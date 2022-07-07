ФНС сможет требовать от бизнеса возвращать по цепи налоговые долги контрагентов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Налоговые органы смогут требовать от контрагентов компаний, у которых есть долги перед казной, вернуть полученные от них средства на суммы свыше 10 тысяч рублей - это произойдет, если будут приняты поправки Минфина в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В соответствии с поправками, такое право налоговые органы получат в ситуациях, когда вынесли решение о взыскании с налогоплательщика задолженности, но он погасил не ее, а полностью или частично расплатился по долгам перед другими лицами, которые не имели "в соответствии с законодательством РФ преимущества в очередности исполнения перед платежами в бюджетную систему Российской Федерации".

Требование о необходимости вернуть полученное обратно должно быть направлено контрагенту в течение месяца с момента выявления такого платежа, говорится в поправках. На исполнение этого требования отводится восемь дней с даты получения.

Эти правила распространяются на сборы, страховые взносы, пени, штрафы, проценты.

Процесс оспаривания

Действующее законодательство предусматривает обязанность налогоплательщиков, которые не согласны с решениями и действиями налоговых органов, сначала оспаривать их во внесудебном порядке - в вышестоящих налоговых органах (региональных управлениях и центральном аппарате ФНС). Только после того, как они выскажутся, налогоплательщик может обратиться в суд.

Поправки Минфина расширяют инструментарий, который есть в распоряжении ФНС и ее управлений. Сейчас вышестоящий орган по итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика может оставить ее без удовлетворения, отменить решение нижестоящего налогового органа полностью или частично либо принять новое. Поправки же разрешают ФНС и ее управлениям при полной или частичной отмене решений инспекций назначать "дополнительные мероприятия налогового контроля", то есть не ставить точку во внесудебном разбирательстве.

Помимо этого законопроект вводит "упрощенную" процедуру рассмотрения ряда жалоб по просьбе самого налогоплательщика - это будет делать тот налоговый орган, чьи акты ненормативного характера, действия и бездействие опротестовываются. На это отводится семь дней. По результатам налоговые органы могут полностью или частично удовлетворить жалобу или передать ее на рассмотрение выше. Такой порядок, по проекту, не должен распространяться на оспаривание результатов налоговой проверки.