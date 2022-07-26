Минфин передумал разрешать ФНС требовать от бизнеса возврата налоговых долгов контрагентов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минфин убрал из проекта поправок в Налоговый кодекс норму, наделяющую налоговые органы правом требовать от контрагентов компаний, у которых есть долги перед казной, вернуть полученные от них средства на суммы свыше 10 тысяч рублей.

Одна из предыдущих версий этого законопроекта наделяла таким правом налоговые органы в ситуациях, когда они вынесли решение о взыскании с налогоплательщика задолженности, но он погасил не ее, а полностью или частично расплатился по долгам перед другими лицами, которые не имели "в соответствии с законодательством РФ преимущества в очередности исполнения перед платежами в бюджетную систему Российской Федерации".

В законопроекте, который Минфин выложил во вторник для общественного обсуждения, этой нормы нет.

Однако в нем сохранились положения, которые расширяют инструментарий ФНС и ее управлений при рассмотрении жалоб налогоплательщиков (являются обязательными перед обращением в суд). Сейчас вышестоящий орган по итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика может оставить ее без удовлетворения, отменить решение нижестоящего налогового органа полностью или частично либо принять новое. Поправки же разрешают ФНС и ее управлениям при полной или частичной отмене решений инспекций назначать "дополнительные мероприятия налогового контроля", то есть не ставить точку во внесудебном разбирательстве.

Кроме того, опубликованный законопроект предусматривает создание "упрощенной" процедуры рассмотрения ряда жалоб по просьбе самого налогоплательщика - это будет делать тот налоговый орган, чьи акты ненормативного характера, действия и бездействие опротестовываются. На это отводится семь дней. По результатам налоговые органы могут полностью или частично удовлетворить жалобу или передать ее на рассмотрение выше. Такой порядок, по проекту, не должен распространяться на оспаривание результатов налоговой проверки.