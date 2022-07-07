Shell недополучила $300-350 млн EBITDA во II кв. из-за потери объемов "Сахалина-2"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Англо-голландская Shell Plc пересмотрит объемы списаний активов, зафиксированных из-за пандемии COVID-19, в меньшую сторону вслед за повышением среднесрочных и долгосрочных прогнозов для цен на нефть и газ.

Как говорится в пресс-релизе компании, "обратные списания", которые будут отражены в отчетности за второй квартал, составят от $3,5 млрд до $4,5 млрд. Новые оценки основаны на допущениях о том, что средняя цена нефти Brent в 2023 году составит $80 за баррель, в 2024 году - $70 за баррель, в долгосрочной перспективе - $65 за баррель.

Объем добычи нефти и газа в прошедшем квартале составил от 1,85 до 1,95 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.), свидетельствуют предварительные данные.

В подразделении, объединяющем СПГ-активы Shell, производство, как ожидается, составило 930-980 тыс. б.н.э./сут. Компания перестала учитывать доходы от проекта "Сахалин-2" в своих результатах и оценивает негативное влияние на EBITDA во втором квартале в $300-350 млн.

Повышение цен на бензин и другие нефтепродукты, которое привело к резкому росту маржи нефтепереработки, добавило от $800 тыс. до $1,2 млн к скорректированной EBITDA нефтеперерабатывающего подразделения Shell в минувшем квартале, отмечают в компании.

Маржа нефтепереработки, по предварительным оценкам, в апреле-июне увеличилась до $28,04 за баррель по сравнению с $10,23 за баррель в первом квартале.

Акции Shell прибавляют в цене 3,4% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 39%.