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Shell построит крупнейший в Европе завод по производству "зеленого" водорода

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell plc объявила, что планирует построить крупнейшее в Европе предприятие по производству водорода из возобновляемых источников энергии.

Завод Holland Hydrogen I будет расположен в самом крупном европейском порту в городе Роттердам и введен в эксплуатацию к 2025 году. Его мощность составит 60 тонн водорода в день.

Энергия для процесса электролиза на завод будет поступать от ветропарка Hollandse Kust, часть которого принадлежит Shell. Выработка электричества на Hollandse Kust начнется в 2023 году.

Компания планирует поставлять водород, произведенный на Holland Hydrogen I, через новый трубопровод HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.

Shell Нидерланды Роттердам Holland Hydrogen Hollandse Kust HyTransPort Chemicals Park Rotterdam
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