Shell построит крупнейший в Европе завод по производству "зеленого" водорода

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell plc объявила, что планирует построить крупнейшее в Европе предприятие по производству водорода из возобновляемых источников энергии.

Завод Holland Hydrogen I будет расположен в самом крупном европейском порту в городе Роттердам и введен в эксплуатацию к 2025 году. Его мощность составит 60 тонн водорода в день.

Энергия для процесса электролиза на завод будет поступать от ветропарка Hollandse Kust, часть которого принадлежит Shell. Выработка электричества на Hollandse Kust начнется в 2023 году.

Компания планирует поставлять водород, произведенный на Holland Hydrogen I, через новый трубопровод HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.