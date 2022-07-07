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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Аналитики ухудшили прогнозные цены для акций Netflix

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Аналитики ряда инвесткомпаний и банков в последние дни ухудшили прогнозные цены для акций американской Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке.

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Так, JP Morgan снизили оценку стоимости до $230 с $300, Piper Sandler - до $210 с $293. При этом эксперты сохранили рекомендацию "нейтрально".

Эксперты Citigroup опустили прогноз до $275 с $295 ("покупать"), Barclays - до $170 с $275 ("на уровне рынка"), Truist Securities - до $210 с $300 ("держать"), Stifel - до $240 с $300 ("держать").

Котировки акций компании рухнули почти на 70% с начала текущего года, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite снизился на 27%. Рыночная стоимость компании составляет около $82,6 млрд.

Netflix
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