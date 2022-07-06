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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

"Очень странные дела" за первый месяц смотрели более миллиарда часов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Новый сезон сериала "Очень странные дела" набрал более 1 млрд часов просмотра за месяц после релиза первых серий, говорится в сообщении Netflix Inc.

Серии четвертого сезона были просмотрены в течение 1,15 млрд часов за 28 дней после премьеры. По этому показателю сериал уступает только "Игре в кальмара", которую зрители посмотрели в общей сложности 1,65 млрд часов за первый месяц.

Аналитики полагают, что "Очень странные дела" могут установить абсолютный рекорд по просмотрам за счет необычной стратегии релиза: первые семь эпизодов были выпущены 27 мая, а финальные две серии – 1 июля, то есть всего пять дней назад.

Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году и был очень высоко оценен зрителями и критиками, в том числе за игру молодых актеров и отсылки к поп-культуре 1980-х годов. Ранее Netflix анонсировала выход заключительного пятого сезона в 2024 году.

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