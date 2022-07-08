Головная структура ГК "ЭФКО" сменит учредителя с кипрского на российского

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - АО "ЭФКО Продукты питания", головная компания ГК "ЭФКО", поменяет учредителя - вместо кипрской EFKO Foods Plc им станет недавно зарегистрированное в калининградском специальном административном районе (САР) МКООО "ЭФКО Продукты питания", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"Решение о регистрации головной компании "ЭФКО" на Кипре было принято, когда мы рассматривали возможность выхода на IPO. Это открывало возможности для привлечения более дешевого иностранного капитала и упрощало коммуникации с потенциальными иностранными инвесторами. С созданием специальных административных районов в России появилась возможность пройти процедуру перерегистрации. В прошлом году мы изучили возможности перерегистрации в САР Калининградской области, оформили все необходимые документы. Сейчас этот процесс завершен", - отметили в компании.

С санкциями регистрация в САР не связана: этот процесс был начат задолго до введения санкций. "При этом все ключевые активы "ЭФКО" всегда располагались только в России. Все собственники - граждане РФ. Так было и остается сейчас", - сказал представитель пресс-службы.

От возможности проведения IPO "ЭФКО" не отказалась. "Вернуться к этой идее мы будем готовы примерно через три года", - добавили в компании.

На текущей неделе резидентами САР в Калининграде стали две компании группы - МКООО "ЭФКО Продукты питания" и МКООО "ЭФКО Сервисез".

По данным ЕГРЮЛ, МКООО "ЭФКО Продукты питания" имеет уставный капитал в размере 91 млн 254 тыс. 662,45 рубля. Владельцами компании выступают Валерий Кустов (38,9%), Евгений Ляшенко (19,19%), Владислав Романцев (13,7%), Ольга Кожевникова (4,11%), Олег Харланов (4,11%), Константин Самченко (4,11%), а также виргинские Redmond Square Ltd (4,11%) и Etterna Green Ltd (11,77%).

МКООО "ЭФКО Сервисез" с уставным капиталом чуть больше 77 тыс. рублей на 100% принадлежит кипрской EFKO Foods Plc, следует из информации ЕГРЮЛ.

АО "ЭФКО Продукты питания" последний раз публиковало данные об акционерах в отчетности за 2020 год. В качестве крупного акционера (владеющего более 5% УК) компания называла EFKO Foods Plc, а бенефициарным владельцем с долей 38,9% - Кустова.

В декабре 2021 года ГК "ЭФКО" упоминала Кустова, Ляшенко и Романцева в числе своих ключевых владельцев.

"ЭФКО" прорабатывает идею IPO с 2008 года, конкретных сроков компания не называла, всякий раз подчеркивая, что финальное решение о выходе на биржу еще не принято. Несмотря на это, "ЭФКО" проводила подготовку к размещению, вела переговоры с инвестбанками. Консультанты компании советуют провести либо "комбинированное" IPO (на российской и зарубежной площадке), либо разместить акции на зарубежной бирже, говорил в 2013 году финансовый директор группы Алексей Гаврилов.

В последние годы никаких заявлений по поводу IPO компания не делала.

ГК "ЭФКО" занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем в 50 стран. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане.