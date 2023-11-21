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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ГК "ЭФКО" прекратит производство молочных продуктов

Исполнительный директор группы Иванов назвал это решение болезненным

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ГК "ЭФКО" решил закрыть бизнес по производству молочных продуктов, сообщила пресс-служба компании.

"Производственные мощности будут переориентированы под растительные альтернативы на экспорт. Основными направлениями бизнес-портфеля компании останутся переработка масличных, растительные жиры и белки. Также мы продолжим инвестировать в инновационные направления: технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал через пресс-службу исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов, в соответствии с новой стратегией развития компания два года назад продала молочное производство - "Зеленая долина". Осталось только йогуртное направление, для эффективной работы в котором целесообразно глубоко интегрироваться с производителями молока. Выпуском молочных йогуртов занимался Алексеевский филиал АО "ЭФКО" в Белгородской области.

"Сегодняшнее решение болезненное (. . .) Проектов, на которые ресурсов стабильно не хватает, достаточно. Это и международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса. Это и начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке. Развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника с максимальным сохранением природной пользы. И самое наше амбициозное и воодушевляющее направление - клеточное питание для здорового долголетия", - объяснил Иванов.

ГК "ЭФКО" - один из ведущих производителей масложировой и молочной продукции в России, она производит пищевые ингредиенты, используемые в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. Также она является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 3,5 млн тонн масличных культур в год.

Белгородская область Сергей Иванов Эфко
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