Сенаторы одобрили законы о структуре Социального фонда России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за принятие пакета законопроектов о создании с 1 января 2023 года государственного внебюджетного Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России, СФР), который объединит функции и имущество Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Учредителем фонда будет выступать правительство. Координировать работу фонда будет Минтруда.

Фонд будет страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, он также будет обеспечивать граждан мерами социальной защиты.

Фонд наделен полномочиями инвестирования средств пенсионных накоплений.

Бюджет фонда формируется раздельно по каждому виду обязательного социального страхования и социального обеспечения. При этом средства конкретного вида обязательного социального страхования не могут являться источником финансирования дефицита средств бюджета по другому виду обязательного социального страхования.

Структура управления состоит из наблюдательного совета фонда (7 человек, утверждаются правительством), председателя фонда и правления (35 человек). Председателем наблюдательного совета фонда является представитель правительства, являющийся координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (вице-премьер Татьяна Голикова). Наблюдательный совет рассматривает вопросы о проекте бюджета фонда, формировании резервов, об установлении или изменении размеров тарифов страховых взносов. Также он рассматривает кандидатуру на должность председателя фонда.

Председатель фонда назначается на должность и освобождается от должности правительством по представлению Минтруда и по итогам рассмотрения кандидатуры на наблюдательном совете.

Одобренные поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы предполагают реформу системы взимания взносов на социальное страхование.

С 2023 г. устанавливаются единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование в следующих размерах: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30%, свыше установленной единой предельной величины базы - 15,1%.

Сейчас, как напоминается в пояснительной записке, тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% свыше базы; тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование - 2,9%; тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование со всего фонда оплаты труда - 5,1%.