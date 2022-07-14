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Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования - документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

"Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Предполагается, что учредителем Социального фонда выступит правительство, деятельность новой структуры будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут, в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

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Для страховых взносов предлагается установить единый тариф, распределение сумм страховых взносов по видам обязательного социального страхования будет осуществляться Федеральным казначейством в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам: на обязательное пенсионное страхование - 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 8,9%, на обязательное медицинское страхование - 18,3%, отмечается в сообщении.

Взносы будут перечисляться в фонд единым платежом. "Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объёме", - отмечает правительство.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства, его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. "В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно", - отмечается в сообщении.

Владимир Путин
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