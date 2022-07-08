Toyota отзовет в России 3684 машины из-за проблем с электроникой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского концерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 3684 автомобиля Lexus и Toyota из-за проблем в блоке управления системой курсовой устойчивости (VSC), сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины моделей LC 300, LX 500D и LX 600, проданные с июля 2021 года. Они оснащены системой VSC, которая контролируются с помощью электронного блока управления системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике.

"Существует вероятность того, что из-за особенностей программного обеспечения электронного блока управления системы противоскольжения при определенных действиях, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания", - объяснили в Росстандарте.

На подлежащих отзыву машинах бесплатно перепрограммируют блок управления тормозной системой. Их владельцев предупредят о ремонте письмом или по телефону, или они сами могут это проверить по сайтам Росстандарта или Auto.ru.

В марте Toyota приостановила поставки в Россию и производство на своем заводе в Петербурге, но отмечала, что не планирует уходить с российского рынка.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в России в I полугодии 2022 года упали в 2,8 раза, до 20,337 тыс. шт. Доля рынка составила 5,5% (-1,2 п.п.)