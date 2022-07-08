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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Роспотребнадзор проверит IKEA на предмет нарушения прав потребителей

Роспотребнадзор проверит IKEA на предмет нарушения прав потребителей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству в отношении компании IKEA, объявившей о своем уходе из России, ведомство даст заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей.

"Согласно закону "О защите прав потребителей", российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортёров или продавцов", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Уточняется, служба "вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей".

"Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан", - добавили в ведомстве.

IKEA с 4 марта приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ. В середине июня компания сообщила, что продает четыре российские фабрики и сокращает масштаб бизнеса в РФ. Предполагалось, что онлайн-продажа оставшихся товаров IKEA начнется 5 июля, однако покупатели столкнулись с невозможностью совершить покупку и с техническими сбоями.

Роспотребнадзор IKEA
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