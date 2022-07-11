Кировская область просит Минпромторг помочь в поиске покупателей для местного завода IKEA

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Кировской области Александр Соколов поручил региональному министру промышленности, предпринимательства и торговли подготовить обращение в Минпромторг РФ об оказании содействия в поиске покупателей для завода "ИКЕА Индастри Вятка" в Вятскополянском районе, сообщила пресс-служба облправительства.

"Это межрегиональная проблема. Прошу доложить до конца недели, какая работа проведена. Если нужна моя помощь, я готов связаться с коллегами из других субъектов. При поиске потенциального покупателя нужно в первую очередь учитывать, чтобы права сотрудников были защищены", - приводит пресс-служба слова Соколова на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

По данным на 30 июня, численность сотрудников производства в поселке Красная Поляна составила 782 человека.

"Есть информация, что сотрудники компании отказываются увольняться. Из 700 человек большая часть имеет возможность остаться", - подчеркнул врио главы региона.

Ранее он отмечал, что если новый собственник предприятия примет решение об изменении вида деятельности и о сокращении штатов, региональные власти предпримут "все возможное, чтобы помочь работникам компании в трудоустройстве".

Как сообщалось, шведская IKEA, один из крупнейших в мире производителей и продавцов мебели и товаров для дома, сокращает масштаб бизнеса в РФ, уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех своих фабрик в России.

С 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).