Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% на отсечке бумаг МТС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы); индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2% после отсечки дивидендом "Мобильных телесистем", индекс РТС не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2217,5 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1144,96 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 61,1 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "МТС" (-10,8%, до 245,45 рубля; дивиденды за 2021 год - 33,85 рубля на акцию), "Татнефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+1,9%), OZON (+1,1%), акции "Роснефти" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), Polymetal (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%).

Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток-1", которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Он отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

Ранее немецкие официальные лица призвали Канаду найти способ вернуть попавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод "Северный поток 1" и не даст Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.