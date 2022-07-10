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Канада решила вернуть турбину для "Северного потока-1" в Германию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток-1", которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока-1"в Германию", - говорится в заявлении министра.

Он отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

Как сообщалось, немецкие официальные лица призвали Канаду найти способ вернуть попавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод "Северный поток-1" и не даст Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.

Так, ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил агентству Bloomberg: "Нам нужны мощности "Северного потока-1", чтобы заполнять наши хранилища. Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок".

"Я буду первым, кто поддержит дальнейшие жесткие санкционные меры ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и Путину сильнее, чем нашей экономике (...) Если для Канады это юридический вопрос, то я хочу прояснить, что я прошу доставить ее (турбину - ИФ) не в Россию, а в Германию ", - добавил министр.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens Energy AG, была отправлена на ремонт в Монреаль. В связи с введением антироссийских санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли канадские власти отказывались ее возвращать.

15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна была снизиться еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.

Канада Германия Северный поток Газпром
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