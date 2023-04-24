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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Great Wall Motor в I квартале сократила чистую прибыль на 89%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в Китае, по итогам первого квартале сократил чистую прибыль на 89,3% в годовом измерении - до 174,23 млн юаней, сообщила пресс-служба компании.

Выручка автопроизводителя уменьшилась на 13,6% и составила 29,04 млрд юаней ($4,22 млрд).

Снижение прибыли было обусловлено разовыми неоперационными факторами, включая сокращение госсубсидий.

При этом прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков, отмечает MarketWatch.

Great Wall Motor Китай
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