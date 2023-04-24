Great Wall Motor в I квартале сократила чистую прибыль на 89%
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в Китае, по итогам первого квартале сократил чистую прибыль на 89,3% в годовом измерении - до 174,23 млн юаней, сообщила пресс-служба компании.
Выручка автопроизводителя уменьшилась на 13,6% и составила 29,04 млрд юаней ($4,22 млрд).
Снижение прибыли было обусловлено разовыми неоперационными факторами, включая сокращение госсубсидий.
При этом прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков, отмечает MarketWatch.