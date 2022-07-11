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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Правительство предложило увеличить налоговый вычет по затратам на НИОКР в области СПГ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект постановления, по которому расходы на научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР) в сфере сжижения природного газа (СПГ) при расчете налога на прибыль индексируются в 1,5 раза, говорится на портале правовой информации.

Как говорится в пояснительной записке, проект постановления правительства "О внесении изменений в перечень НИОКР, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5" подготовлен с целью стимулирования проведения НИОКР в области создания технологий и оборудования для производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа.

"Правительством РФ установлен целевой показатель по объему производства СПГ к 2035 году, который составляет 80-140 млн тонн в год. При этом действующие на сегодняшний день на территории РФ крупнотоннажные СПГ-заводы - "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", суммарная мощность которых составляет порядка 27,5 млн тонн СПГ в год, - реализованы на иностранных технологиях сжижения газа с преимущественным использованиям иностранного оборудования",- говорится в записке. - Принимая во внимание текущую международную экономическую обстановку, важно обеспечить ускоренное освоение производства критического СПГ-оборудования, перечень которого сформирован совместно с ключевыми заказчиками в лице "НОВАТЭКа" и "Газпрома"".

По итогам анализа правоприменительной практики выявлено, что наиболее востребованным инструментом государственной поддержки создания СПГ-оборудования является субсидирование части затрат на выполнение НИОКР. Однако в рамках данного механизма компенсируется до 70% затрат, а оставшиеся 30% должны быть профинансированы организациями самостоятельно, говорится в документе.

Учитывая, что СПГ-оборудование является высокотехнологичной и сложной в освоении продукцией и требует больших затрат на первоначальном этапе, необходимо создание дополнительных стимулирующих факторов, способствующих развитию разработок и исследований в области технологий и оборудования для производства СПГ.

Правительство НИОКР Газпром НОВАТЭК Ямал СПГ Сахалин-2
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