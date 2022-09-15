Китай рассчитывает удвоить мощности СПГ-терминалов к 2025 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мощности СПГ-терминалов в Китае к 2025 годц удвоятся по отношению к уровню 2021 года и достигнут 190 млн тонн в год, сообщил на Петербургском международном газовом форуме вице-президент CNPC Хуан Юнчжан.

Он отметил, что геополитика нарушила энергобаланс в мире, страны-производители и потребители стремятся построить новые цепочки. При этом, по его словам, газовый рынок в 2022 году приобрел новые особенности: изменились схемы поставок, выросла доля СПГ, в том числе в Европе. Высокие цены на газ для покупателей в Азии вынуждает вернуться к подписанию средне и долгосрочных контрактов.

Между тем, в Китае мощности СПГ-терминалов в Китае к 2025 году удвоятся к 2021 году и достигнут 190 млн тонн в год, добавил он.