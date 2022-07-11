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Президент Broadcom покинет компанию 15 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Broadcom, одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, Томас Краузе покинет компанию 15 июля в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба американской компании.

Главный исполнительный директор Хок Тан возьмет на себя его обязанности. Должность президента будет упразднена.

Отставка Краузе не является результатом каких-либо разногласий с компанией или руководством, и он будет оказывать помощь в переходный период, отмечается в сообщении Broadcom.

Краузе перейдет на работу в частную компанию по разработке корпоративного программного обеспечения.

С начала 2022 года капитализация Broadcom сократилась более чем на 27% (до $201,4 млрд), в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились примерно на 19% и 27% соответственно.

Broadcom США Томас Краузе Хок Тан
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