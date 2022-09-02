Производитель полупроводников Broadcom увеличил квартальную прибыль в 1,7 раза

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в третьем квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,7 раза.

Чистая прибыль компании в квартале, который завершился 31 июля, составила $3 млрд, или $7,15 в расчете на акцию, против $1,8 млрд, или $4,20 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $9,73 с $6,96 на акцию.

Выручка выросла на 25% и достигла $8,46 млрд против $6,78 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $9,56 на акцию при выручке в $8,41 млрд. Сама компания в конце мая спрогнозировала выручку в районе $8,4 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom подскочила в минувшем финквартале на 32% и составила $6,62 млрд, в то время как в сегменте разработки программного обеспечения для инфраструктурных решений она выросла на 5% - до $1,84 млрд.

Согласно прогнозу компании, выручка в четвертом финквартале составит около $8,9 млрд.

Совет директоров Broadcom одобрил выплату квартальных дивидендов на уровне $4,1 на акцию. Выплаты начнутся 30 сентября, закрытие реестра акционеров назначено на 22 сентября.

С начала 2022 года капитализация Broadcom сократилась на 26,1% до $201,6 млрд.