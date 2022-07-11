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Brent подешевела до $105,05 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки активно снижаются в понедельник на новостях о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

К 18:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,97 (1,84%) - до $105,05 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,41 (2,3%) - до $102,38 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

По официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60.

В результате власти нескольких крупных городов ввели строгие ограничительные меры с целью не допустить дальнейшего распространения инфекции. Это может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире, пишет MarketWatch.

Кроме того, в центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Brent WTI Шанхай Китай США Джо Байден Саудовская Аравия Египет Израиль ОПЕК ОАЭ
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