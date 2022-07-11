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Brent подешевела до $106,32 за баррель на фоне роста заболеваемости COVID в Китае

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в понедельник составляет $106,32 за баррель, что на $0,7 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $2,37 (2,3%), до $107,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,86 за баррель, что на $0,93 (0,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов поднялась на $2,06 (2%), до $104,79 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Вполне вероятно, что по итогам встречи Байдена с Мухаммедом бен Салманом будет достигнута договоренность о наращивании Эр-Риядом добычи нефти, отмечают аналитики RBC Capital Markets.

"Однако, мы полагаем, что Байден будет пытаться добиться от Саудовской Аравии не только увеличения добычи нефти, но и перенаправления экспорта энергоресурсов в Европу, которое позволило бы компенсировать потерю регионом российских поставок в результате серьезных санкций в отношении РФ, вступающих в силу через несколько месяцев", - цитирует Dow Jones обзор RBC.

По мнению экспертов, любое увеличение добычи Саудовской Аравии может произойти лишь в рамках соглашения ОПЕК+. Однако есть вариант, что Эр-Рияд и ОАЭ будут компенсировать недостаток добычи других стран ОПЕК, в том числе, Нигерии и Анголы, отмечают в RBC.

нефть Brent Китай коронавирус
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