Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не платить дивиденды за 2021 год

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, говорится в сообщении корпорации.

Решение принято с учетом сохраняющейся высокой рыночной волатильности и приоритетности обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации, объясняется в релизе.

Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 20 июля. Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, проголосовавшие до 12 августа.

Также совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК "Система", касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам. О каких именно изменениях идет речь, в сообщении не указано.

Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года.

По ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию; базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей.

В соответствии с дивполитикой, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

Сообщалось также, что с 2022 года к базовому объему дивидендов акционерам может выплачиваться 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год - при условии, что по итогам предыдущего года рост показателя превышает 5%, а отношение чистый долг/OIBDA не превышает 3,0х.

Выплаты АФК по итогам деятельности за 2020 год составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 20% распределено между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом корпорации (в том числе 15,2% - у старшего управляющего партнера Феликса Евтушенкова). Free float компании на LSE - 5,5%, на Мосбирже - 25,3%.