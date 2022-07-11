"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" обеспечило себя правом приостановить выплату дивидендов акционерам, в отношении которых на дату выплаты действуют санкции.

Такой пункт появился в обновленном положении о дивидендной политике "Системы", которое совет директоров АФК утвердил 9 июля. Документ опубликован на сайте компании в понедельник.

В документе уточняется, что речь идет о санкциях и ограничениях экономического характера, введенных (включая, но не ограничиваясь) Россией, Совбезом ООН, Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC), регуляторами Евросоюза, Великобритании.

Предполагается, что приостановка выплат будет действовать до отмены санкций либо до того момента, когда их дальнейшее исполнение корпорацией станет незаконным.

В понедельник корпорация сообщила, что совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Решение принято с учетом сохраняющейся высокой рыночной волатильности и приоритетности обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации. В пресс-релизе также указывалось, что совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК "Система", касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам.

Годовое собрание акционеров АФК, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме.

В соответствии с дивполитикой на 2022-2023 годы, в 2022 году "Система" могла выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию, базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей.

С 13 апреля под персональными санкциями Великобритании находится крупнейший акционер АФК - Владимир Евтушенков. На фоне санкций он вышел из совета директоров "Системы" и сократил долю в корпорации до 49,2%, передав 10-процентный пакет своему сыну и старшему управляющему партнеру АФК Феликсу Евтушенкову (его доля в уставном капитале АФК "Система" составила 15,2%).