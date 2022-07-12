Билл Акман закроет SPAC и вернет инвесторам $4 млрд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Инвестор Билл Акман решил закрыть специализированную компанию по слияниям и поглощениям (SPAC), не сумев найти подходящий объект для сделки, пишет Dow Jones.

Компания Pershing Square Tontine Holdings Ltd. прекратит работу 26 июля, после чего собранные фирмой $4 млрд будут возвращены инвесторам.

"Мы не смогли заключить сделку, которая отвечала бы нашим инвестиционным критериям и была бы осуществима", - написал Акман в сообщении для инвесторов.

Pershing Square Tontine Holdings Ltd. подала документы на IPO в июне 2020 года. В июне 2021 года компания планировала приобрести 10% студии звукозаписи Universal Music Group у медиаконгломерата Vivendi, однако впоследствии сделка была отменена.