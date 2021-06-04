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Vivendi предложила продать 10% Universal Music за $4 млрд SPAC миллиардера Акмана

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Французский медиаконгломерат Vivendi SA обсуждает продажу 10% акций Universal Music Group специализированной компании по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) американского миллиардера Билла Акмана.

Vivendi и SPAC Акмана - Pershing Square Tontine Holdings Ltd. (PSTH) - 4 июня подтвердили сообщения СМИ о переговорах, заявив, что обсуждают сделку, в рамках которой Universal Music будет оценена в 35 млрд евро.

В пресс-релизе PSTH говорится, что компания планирует приобрести 10% обыкновенных акций Universal Music примерно за $4 млрд.

В отличие от других сделок со SPAC, PSTH и Universal Music не намерены объединяться в одну компанию. Universal Music по-прежнему планирует разместить акции на бирже Euronext Amsterdam в третьем квартале 2021 года, как было объявлено ранее.

Vivendi сообщила также, что PSTH в будущем может приобрести еще один пакет акций Universal Music.

Universal Music - крупнейшая в мире звукозаписывающая компаниея, с которой работают такие звезды как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.

Порядка 20% акций Universal Music принадлежит китайской интернет-компании Tencent Holdings Ltd. В прошлом году выручка звукозаписывающей компании составила порядка 7,4 млрд евро, почти половину выручки Vivendi.

В феврале 2021 года Vivendi объявила, что намерена распределить 60% акций Universal Music среди своих акционеров и разместить акции компании в Нидерландах до 27 сентября 2021 года.

Акции Vivendi прибавляют в цене 0,3% на торгах в Париже в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%

Universal Music Tencent Holdings Vivendi PSTH Билл Акман Euronext Amsterdam Франция США

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