В России продажи парфюмерии выросли на 75% при спаде предложения на 19%

Доля отечественной продукции на рынке выросла до 62,4%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В России в I полугодии 2022 года розничные продажи парфюмерии с учетом интернет-продаж увеличились на 75%, до 39,6 млн единиц с 22,6 млн в первом полугодии прошлого года, свидетельствуют данные системы маркировки.

Поступления парфюмерной продукции на российский рынок (отечественное производство и импорт) сократились на 19,2%, до 55,4 млн единиц, сообщил оператор системы маркировки - ЦРПТ.

При этом доля поступивших на парфюмерный рынок товаров отечественного производства выросла до 62,4%. Продажи духов российского производства подскочили вдвое (на 104%) в первом полугодии 2022 года, до 18,4 млн единиц. В январе-июне потребители потратили на парфюмерную продукцию отечественного производства более 6,4 млрд рублей.

Больше всего парфюмерной продукции произвели в Московской области (15,2 млн единиц за январь-июнь), Москве (13,7 млн), Северной Осетии (2,6 млн) Татарстане (1,7 млн) и Удмуртии (910 тысяч).

В крупнейшей российской сети по продаже косметики и парфюмерии "Л'Этуаль" в сезоне весна-лето рост продаж парфюмерной продукции российского производства превысил 60%, отметил ЦРПТ. "В последнее время аналитики "Л'Этуаль" отмечают растущий запрос на бренды, сделанные в России. Одна из наиболее популярных категорий - парфюмерия: ежегодно в сети продается более 1 млн ароматов российских производителей", - сообщила гендиректор сети Татьяна Володина (ее слова процитированы в сообщении ЦРПТ).

По ее словам, компания располагает собственным производством в России, его мощность позволяет производить 80 тысяч литров парфюмерии в месяц (более 20 млн флаконов в год).

Риски дефицита парфюмерной продукции отсутствуют, отмечают в ЦРПТ. "Многие импортеры эффективно адаптировали логистические цепочки под актуальные экономические реалии, а отечественные парфюмеры продолжают развивать производство. Кроме этого, предложение парфюмерного рынка в первом полугодии более чем на 30% перекрывает спрос", - сказал руководитель товарной группы "духи" ЦРПТ Кирилл Волков.

Система маркировки кроме парфюмерии охватывает молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, шубы, шины и фотоаппараты. Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, антисептиков, медизделий, одноразовых электронных средств доставки никотина и никотиносодержащих жидкостей.