Доля стиков на российском табачном рынке выросла до 11,7%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Доля стиков для систем нагревания табака в общем объеме производства табачной продукции в России с начала 2022 года увеличилась с 9,5% до 11,7%, свидетельствуют данные системы маркировки.

Если в январе производители выпустили 657,5 млн пачек сигарет и 68,6 млн пачек стиков для систем нагревания, в мае объем производства сигарет снизился до 620 млн упаковок, а производство стиков увеличилось и составило 82 млн пачек, сообщил оператор системы маркировки ЦРПТ.

В среднем с начала года доля стиков в общем объеме производства превысила 10%.

Несмотря на то, что обязательная маркировка стиков была введена с 1 марта 2022 года, производители начали маркировать такую продукцию еще на стадии добровольного эксперимента, отметил ЦРПТ.

Всего за первые пять месяцев 2022 года производители выпустили 3,5 млрд пачек сигарет совокупной стоимостью 514,7 млрд рублей и 402 млн упаковок стиков совокупной стоимостью 65,7 млрд рублей. Средневзвешенная стоимость пачки сигарет за январь-май 2022 года составила 144 рубля, упаковки стиков - 163 рубля.

"По оценкам самих табачных производителей, которые совпадают с данными системы "Честный знак", доля систем нагревания на рынке потребления табака уже сегодня превышает 10% и будет расти. Мы видим тенденцию к росту и в продажах стиков, несмотря на то, что на рынке присутствует существенный объем немаркированных запасов, который сейчас постепенно вымывается продукцией, произведенной с маркировкой", - сказал через пресс-службу замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Крупнейшие производители табачных стиков в России - концерны Philip Morris International (системы нагревания табака Iqos), British American Tobacco (glo) и Japan Tobacco International (Ploom).