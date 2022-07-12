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Банк России призвал участников рынка продолжать девалютизацию своих балансов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Санкции, введенные Евросоюзом в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московской биржи"), подтверждают большие риски хранения значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой инфраструктуры, говорится в обзоре рисков финрынков Банка России.

"С учетом высоких санкционных рисков участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и продолжить реализовывать мероприятия по девалютизации своих балансов", - указал регулятор.

После введения с 3 и 10 июня санкций ЕС и Швейцарии, в дополнение к активам (ценным бумагам и денежным средствам в различных валютах), обездвиженным с 1 марта на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, были заблокированы денежные средства российского депозитария в евро и франках в иностранных банках-корреспондентах, напоминает ЦБ.

Для урегулирования этой ситуации НРД приостановил операции по банковским счетам клиентов в евро и франках, операции в других иностранных валютах продолжаются в обычном режиме. Кроме того, НРД совместно с "Мосбиржей" готовит материалы, чтобы оспорить санкции ЕС, сказано в обзоре.

Чтобы дестимулировать валютные вложения в российской инфраструктуре, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и НРД с начала июня ввели повышенные комиссии по соответствующему обеспечению, отмечает ЦБ. В этих условиях участники рынка стали активно снижать остатки средств на своих счетах в иностранных валютах, открытых в НКЦ и НРД.

Введение санкций в отношении НРД затронуло и расчеты в других валютах, включая доллар - это может быть связано с увеличившимися сроками компланес-процедур в иностранных банках-корреспондентах, говорится в обзоре.

На способность НРД выполнять свои функции центрального депозитария на российском рынке санкции ЕС значительного влияния не оказали, констатирует регулятор.

Банк России НРД НКЦ Евросоюз
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