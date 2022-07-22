ЦБ отмечает активное сокращение банками валютных остатков в НКЦ и НРД

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России видит активные меры банков по девалютизации своих балансов, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Банк России видит положительную динамику в процессе сокращения величины валютных остатков на счетах в НКЦ, НРД. И в целом по банковскому сектору у нас длинная открытая валютная позиция, она в последние месяцы выросла, но она меньше, чем в марте", - сказала она.

"Почему это происходит? Потому что девалютизация обязательств происходит чуть быстрее, чем девалютизация активов. Если у вас валютные кредиты долгосрочные, здесь требуется и большая работа, возможно, по конверсии их в рублевые активы, но в любом случае девалютизация по пассивной части происходит быстрее, чем по активной. И мы видим, что не только под нашим воздействием, но и под воздействием, к сожалению, санкций банки продолжают активно принимать меры по девалютизации своих балансов", - пояснила председатель.

Она отметила, что банки понимают, что валютные позиции - это риск.

"Несмотря на то, что мы временно ввели регуляторные послабления по валютной позиции для банков, которые под санкциями существуют, мы дали им возможность эти послабления иметь, но они должны иметь планы выхода из этой валютной позиции, потому что у нас нет намерения продлять это регуляторное послабление после 1 января 2023 года", - отметила Набиуллина.