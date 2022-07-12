Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник признал компанию Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest) виновной в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Ookla виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", - огласил решение судья.

Представители сервиса просили суд прекратить производство по административному делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

Компания Ookla является мировым лидером в области тестирования интернета и создателем популярнейшего сервиса Speedtest Intelligence, который предоставляет возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. Тесты выполняются в браузере, либо на платформах Windows, Android, IOS, Apple TV, MacOS. По данным за 2021 год на Speedtest было проведено свыше 38 млрд тестов.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.