РКН составил протокол на владельца Tinder за отказ локализовать данные россиян

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы 28 июля в 11 утра рассмотрит протокол, составленный на владельца приложения для знакомств Tinder - американскую Match Group LLC, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Роскомнадзор составил этот протокол за отказ компании локализовать персональные данные россиян в России (ч.8 ст. 13.11 КоАП). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф до 6 млн рублей.

Американская интернет-компания со штаб-квартирой в Далласе владеет и управляет крупнейшим глобальным портфелем популярных онлайн-сервисов, включая Tinder, в общей сложности более 45 глобальных компаний знакомств.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что на сегодняшний день персональные данные российских пользователей перенесли в Россию около 600 зарубежных компаний.

12 июля мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за это нарушение. Представитель корпорации возражал, что она не отвечает за сбор и обработку данных в России, этим занимается Apple Distribution и привлекать к ответственности следовало бы ее. Однако суд назначил штраф самой Apple.

В 2016 году Таганский суд по иску Роскомнадзора заблокировал соцсеть LinkedIn за нарушение требования о локализации данных.