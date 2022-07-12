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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

РЖД в июле зафиксировали рост погрузки угля, удобрений, химикатов и бумаги на экспорт

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в июле фиксирует рост погрузки угля, удобрений, химикатов и бумаги на экспорт.

"За первую декаду июля погрузка каменного угля на экспорт через порты на сети РЖД выросла на 4,7%, удобрений – на 12%, химикатов – на 26,1%, бумаги – в 1,9 раза", - сообщила компания.

Среднесуточная погрузка угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении на 9,3% выше, чем в июле прошлого года, и на 1,3% превышает средние показатели за I полугодие 2022 года. Общий экспортный поток в адрес портов Дальнего Востока за первые 10 дней июля вырос к прошлогодним уровням на 12,4%.

Положительный тренд сохраняет погрузка в направлении портов Азово-Черноморского бассейна (+8,3%). Основной вклад дает уголь (+22%), а также нефтяные грузы (+14,1%), удобрения (+16,6%), железная руда (+12,6%), химикаты (+70%), отмечают РЖД.

РЖД
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