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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

OFAC продлил до октября завершение сделок с "дочкой" Сбербанка в Казахстане

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Дочерний банк российского Сбербанка в Казахстане будет работать без ограничений до 11 октября 2022 года, так как управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок завершения сделок с ним еще на три месяца.

Как сообщила пресс-служба казахстанского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), соответствующая лицензия OFAC была выпущена 11 июля.

АРРФР объяснило, что до 11 октября Сбербанк Казахстана продолжит функционировать в штатном режиме и клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений.

Дочерний банк Сбербанка в Казахстане 7 июля 2022 года планировал провести внеочередное собрание акционеров, чтобы обсудить изменение условий сделки по продаже банка. Однако собрание так и не провели, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Также сообщалось, что казахстанский госхолдинг "Байтерек" ведет переговоры о покупке казахстанской "дочки" Сбербанка и является главным претендентом.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Банк был включен в список SDN (Specially Designated Nationals), согласно которому операции с данными организациями должны были быть завершены до 12 июля 2022 года.

В американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 июня 2022 года "дочка" Сбербанка, занимает 2-е место по объему активов среди 22 банков страны.

OFAC США Минфин Сбербанк Казахстан
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