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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Алексей Литвиненко возглавит департамент полевых учреждений Банка России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Департамент полевых учреждений Банка России с 21 июля возглавит Алексей Литвиненко, сообщила пресс-служба ЦБ.

С августа 2021 года по май 2022 департамент возглавлял Сергей Белов, который затем занял пост зампреда ЦБ. Исполняющим обязанности главы департамента был назначен первый замначальника этого подразделения Олег Беленко.

Алексей Литвиненко работает в структуре Банка России с июня 1998 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Дальневосточного главного управления ЦБ.

Банк России Алексей Литвиненко Сергей Белов
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