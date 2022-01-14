Вертикали и горизонтали Центробанка пришли в движение. Обобщение

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Центральный банк в пятницу объявил о самых масштабных перестановках в руководстве в эпоху Эльвиры Набиуллиной.

В результате трое руководителей получили еще более высокие посты, двое уходят, а одна статусная фигура приходит извне.

Вертикаль финрынка

Сергей Швецов в Центробанке с 1993 года (с пятилетним перерывом в 1996-2001 гг. на работу в Ost-West Handelsbank). Зампред с 2011 г, первым зампредом стал в 2013 г, одновременно возглавив созданную в структуре ЦБ после ликвидации ФСФР Службу по финансовым рынкам. Вскоре служба была упразднена.

С 21 марта Швецов покидает ЦБ: он принял решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. И Сергей Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, процитированная в релизе.

Швецов, по ее словам, "успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу". "У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников", - сказала Набиуллина.

В сентябре глава ЦБ публично раскритиковала заявление своего первого зама, чьи слова на тему формирования пенсионных накоплений вызвали широкий общественный резонанс. На заседании комитета Совета Федерации Швецов заявил, что нынешним пенсионерам уже "немножко поздно" помогать в формировании дополнительного дохода на пенсии: "помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который, (...) должен быть сформирован самим гражданином в течение его активной жизни". "Это и называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, - это называется социализм", - сказал тогда Швецов.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства обеспечить для всех достойную пенсию", - сказала в тот же день Набиуллина, чьи слова пресс-служба ЦБ распространила отдельным заявлением. С того момента и до сегодняшнего объявления Швецов не участвовал в публичных мероприятиях и не общался со СМИ.

Курировать финансовые рынки после ухода Швецова в статусе первого зампреда будет Владимир Чистюхин. Он работает в ЦБ с 1995 года, в 2013-2014 гг был первым замом Швецова в Службе Банка России по финансовым рынкам. С февраля 2014 г - зампред ЦБ.

Повышение Чистюхина повлекло за собой и шаг по вертикали для директора департамента страхового рынка Филиппа Габунии. С 17 января он займет пост зампреда ЦБ и кроме страхового будет курировать департамент микрофинансового рынка, департамент инфраструктуры финансового рынка, департамент инвестиционных финансовых посредников.

Обязанности главы департамента страхового рынка поручено исполнять замдиректора Илье Смирнову.

Швецов, по информации источника "Интерфакса", возглавит набсовет "Московской биржи", формализуя тем самым свое влияние на ее деятельность.

Сейчас набсовет возглавляет Олег Вьюгин, также в прошлом первый зампред Центробанка.

"В настоящее время комиссия по назначениям и вознаграждениям набсовета Московской биржи проводит подготовительную работу по планированию персонального состава набсовета на предстоящий год с учетом оценки набора необходимых для компании компетенций директоров и диверсификации набсовета. Акционеры компании с долей более чем в 2% акции вправе номинировать кандидатов в набсовет до 1 марта", - сообщила пресс-служба биржи.

"На сегодня биржа не получала от акционеров официальных писем о выдвижении кандидатов, но это будет отличной новостью, если Сергей Швецов получит возможность войти в набсовет Московской биржи. Он и ранее избирался в набсовет компании, обладает стратегическим видением и уникальной экспертизой. Уверен, что акционеры поддержат его кандидатуру", - передала пресс-служба слова Вьюгина.

"Я остаюсь председателем действующего насбовета, но у меня нет планов номинироваться на следующий корпоративный год, так как уже какое-то время назад я получил интересное для меня предложения от председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова о работе внутри группы Московская биржа. Полагаю, в случае поддержки набсоветом, Сергей может стать его председателем, это было бы сильное решение", - отметил Вьюгин. По его словам, список кандидатов в набсовет планируется утвердить в начале марта, само собрание пройдет в конце апреля.

Новый "силовик" Центробанка

Если изменения на капитанском мостике финрынков сложно назвать сенсационными, то еще одна рокировка стала неожиданной. Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, отвечающий за валютный контроль и противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, с 25 января покидает Банк России, его полномочия перейдут Юрию Исаеву, который много лет возглавлял Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Дмитрий Германович внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы. Благодаря его работе объем сомнительных операций сократился с 2013 года в 26 раз", - прокомментировала кадровые изменения председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Дмитрий Германович последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов. Еще одна веха - большая совместная работа с правительством по либерализации валютного контроля, облегчению условий ведения бизнеса для экспортеров: это поэтапное снятие требований о репатриации валютной выручки несырьевыми компаниями, которую со стороны Банка России курировал Дмитрий Германович", - заявила она.

Новым зампредом ЦБ с 26 января станет Юрий Исаев. Он будет курировать департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в КНР.

Исаев с 1992 г работал в банке "Российский кредит", прошел путь от начальника отдела до председателя совета директоров, с 2001 г. - президент Импэксбанка. В 2002-2004 гг. - заместитель министра экономического развития и торговли РФ (тогда этот пост занимал нынешний глава Сбербанка Герман Греф), в 2004 г. - советник замдиректора ФСБ, в 2004-2005 гг. - замгендиректора "Русала" по связям с госорганами. В 2005-2006 гг. - предправления Российского банка развития, затем первый зампред всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", президент ФК "Динамо". С 2008 г был депутатом Госдумы, зампредом комитета по финансовому рынку. В конце 2012 года сменил Александра Турбанова на посту главы АСВ.

Еще одно кадровое решение - глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января 2022 года займет пост статс-секретаря - заместителя председателя Банка России. В новой должности Гузнов будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Госдумой и Советом Федерации, с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности Банка России. Он также будет непосредственно курировать работу юридического департамента, и.о. руководителя которого назначен Максим Филимонов.