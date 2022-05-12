Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Зампредседателя Банка России Михаил Алексеев оставит этот пост с 1 июня, сообщила пресс-служба регулятора.
В пресс-релизе уточняется, что Алексеев "принял решение продолжить карьеру вне Банка России".
Приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Белов назначен зампредом ЦБ с 12 мая. В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Департамента полевых учреждений и объединения "РОСИНКАС".