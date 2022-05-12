Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост

Зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев с 1 июня покинет свой пост
Михаил Алексеев
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Зампредседателя Банка России Михаил Алексеев оставит этот пост с 1 июня, сообщила пресс-служба регулятора.

В пресс-релизе уточняется, что Алексеев "принял решение продолжить карьеру вне Банка России".

Приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Белов назначен зампредом ЦБ с 12 мая. В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Департамента полевых учреждений и объединения "РОСИНКАС".

Банк России Михаил Алексеев Сергей Белов Эльвира Набиуллина РОСИНКАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России

Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России

Сооснователь VK Гришин покинул пост главы совета директоров компании

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

РФ ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania

РФ ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania

Мордашов подал иск в Европейский суд из-за включения его в санкционный список ЕС

Тиньков назвал ошибкой введение Британией санкций против него

Болгария будет получать газ из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"

Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в российских рублях

Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в российских рублях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });