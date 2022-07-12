В АТОР заявили, что пандемия помогла турбизнесу приспособиться к текущей ситуации

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Два года пандемии дали российскому турбизнесу запас прочности, который позволил легче приспособиться к текущей ситуации и сохранить стабильность, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что туристическая индустрия России, как и всего мира, пережила самый большой шок в марте 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений международный и внутренний туризм практически остановился.

"Но уже в 2020 году стало понятно, что наш бизнес очень маневренный и быстро приспосабливается к самым тяжелым ситуациям. Эти два года, видимо, дали запас прочности, скорее моральный, который позволил в новых условиях тоже придумать какие-то варианты. Это первое обстоятельство, которым объясняется стабильность на рынке. А второе - пока в стране есть деньги и люди, которые готовы их тратить на путешествия. Это не касается так называемого среднего класса, с каждым последующим потрясением его прослойка становится все меньше и уходит в категорию не очень обеспеченных людей", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, премиальный сегмент туристов, который стабильно продолжал путешествовать в 2020-2021 годах, сейчас также продолжает покупать туры.

"Поэтому пока индустрия туризма в лице туроператоров и турагентов находится в стабильном состоянии. Если бы не было этой закалки предыдущих двух лет, я не знаю, как бы рынок отреагировал сейчас, но эта мощная тренировка дала свои плоды", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, пандемия и события февраля 2022 года привели к тому, что выросла доля организованного туризма за рубеж.

"Доля организованного туризма больше, если мы говорим о зарубежных поездках. Внутри страны она всегда была не очень большой, 15-20% максимум, и она такой и осталась. Интересный аспект перетекания индивидуального туризма в организованный - страх людей остаться в том месте, куда они едут отдыхать", - отметила Ломидзе.

Эксперт напомнила, что в феврале-марте 2022 года, после введения санкций против России и остановки авиасообщения с большинством стран мира, десятки тысяч туристов застряли за рубежом. При этом вопросами возвращения организованных туристов занимались туроператоры, а самостоятельные решали эту проблему сами, добавила она.

"И это обстоятельство тоже сыграло роль в том, что многие люди сейчас предпочитают обращаться к туроператорам", - заключила Ломидзе.

По ее словам, путешествия сейчас стали дороже, сложнее в организации, и выехать в зарубежную поездку спонтанно, как было до пандемии, невозможно.