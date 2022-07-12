Выросшие вдвое цены на отдых в Турции и Египте не останавливают российских туристов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Отдых в Турции и Египте, наиболее популярных направлениях зарубежного туризма в России, подорожал вдвое в этом году, но туристов это не останавливает, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все. Направлений доступно не так много. Турция и Египет, несмотря на то, что цены выросли, все равно лидируют по объемам. Подорожало все примерно в два раза", - сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, на этих направлениях существует определенный дефицит перевозки, хотя и не такой острый, как в мае-июне.

"Отели что в Египте, что в Турции после двух лет COVID-19 пытаются компенсировать потери, и в результате мы получаем повышение цены. Что на спросе никак не отражается, люди готовы ехать за такие деньги", - добавила представитель АТОР.

Ломидзе напомнила, что, несмотря на то, что Египет прежде считался осенне-зимним направлением и летом не пользовался большой популярностью из-за жаркого климата, сейчас спрос на это направление высокий.

В Европу - через туроператоров

"Туризм в Европу приобрел интересные формы после того, как Booking.com в России перестал работать. Многие туристы, которые раньше ехали самостоятельно и сами бронировали отели, сейчас прибегают к услугам туроператоров. Через них бронируют всю наземную часть - отели, экскурсии, трансферы, билетами занимаются сами. В результате появился сегмент полуорганизованного туризма в европейские страны. Естественно, со стыковками, и это все дороже, но он есть", - сказала она.

По ее словам, поток в Европу сейчас гораздо меньше, чем до пандемии в 2019 году, - это не миллионы, и даже не сотни тысяч, - но это значимая доля рынка.

Ломидзе напомнила, что 15 июля для россиян полностью откроется Финляндия.

"Хельсинки всегда был хабом, и через Финляндию становятся доступны другие европейские страны, так как поездки через Стамбул или ОАЭ - это большой крюк. И есть ажиотажный спрос на финские визы, в Петербурге запись на вторую половину августа. Но если сравнивать его с тем количеством виз, которое выдавало консульство в 2019 году, до ажиотажа далеко. Но возможность поехать в Финляндию очень порадовала наших туристов", - пояснила Ломидзе.

Она подчеркнула, что в АТОР не поступала информация о негативном отношении к российским туристам за рубежом.