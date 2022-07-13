Аналитики допустили обвал европейских акций на 20% при прекращении поставок газа РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Аналитики готовятся к возможной остановке поставок топлива из России, опасаясь, что европейские акции могут рухнуть на 20%, а курс евро опустится до 90 центов с текущего уровня $1, пишет агентство Bloomberg.

При этом им приходится учитывать множество переменных, в том числе продолжительность потенциальной приостановки, ее масштаб и ответные действия пострадавших от нее стран.

"Важный вопрос заключается в том, как именно шок, который начнется в Германии, Польше и других странах Центральной Европы, распространится по остальной Европе и всему миру, - написал Йоахим Клемент из Liberum Capital. - Доступной замены российскому газу попросту нет".

Ранее на этой неделе экономисты UBS Group AG представили детальный сценарий на случай прекращения поставки российского газа в Европу. Согласно этому сценарию, корпоративные прибыли в Европе упадут более чем на 15%, падение индекса Stoxx Europe 600 превысит 20%, а курс евро снизится до $0,90. Кроме того, спрос на защитные активы вернет доходность немецких гособлигаций к нулевому уровню, полагают эксперты.

"Мы подчеркиваем, что эти прогнозы стоит воспринимать как грубое приближение и ни в коем случае - как наиболее негативный сценарий, - отметил старший экономист UBS Аренд Каптейн. - Мы с легкостью можем представить себе более негативные последствия для экономического роста".

Опасение инвесторов также заключается в том, что Европейский центральный банк едва ли сможет смягчить действие указанных выше негативных факторов из-за необходимости повышать ставки в условиях рекордной за десятилетия инфляции.

"Я не уверен, что инструменты центробанков сработают в таком сценарии, - сказал портфельный управляющий в Pictet Asset Management Прашант Агарвал. - Раньше у них было пространство для маневра за счет низкой инфляции".

Аналитики BNP Paribas SA отмечают, что сильное давление в случае энергетического кризиса испытают на себе акции автопроизводителей, а также промышленных и химических компаний.

Стратег Nomura International Джордан Рочестер с апреля придерживается негативного прогноза для евро и считает, что, если газопровод "Северный поток" не возобновит поставки после ремонтных работ, евро упадет до 90 центов грядущей зимой.

"Мы полагаем, что Европа может не успеть накопить достаточные запасы газа для зимнего периода, что приведет к нормированной выдаче электроэнергии, - сказал он. - Если это не экономический кризис, то что это?".

Проблемы в европейской экономике могут сказаться на рынке меди, которая считается индикатором состояния экономики, поскольку используется в самых разных отраслях. Экономисты Bank of America считают, что в негативном сценарии цены на медь могут рухнуть до $4,5 тыс. за тонну с текущего уровня, находящегося в районе $7,4 тыс.