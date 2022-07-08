Кремль отрицает использование газа или нефти для политического давления

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли обвинения России в том, что она использует технические проблемы с газопроводом "Северный поток" в качестве инструмента давления.

"Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так, - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы, и Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики европейских стран".

Песков напомнил, что при эксплуатации газопроводов существуют определенные регламентные работы, которые проводятся ежегодно.

"Никаких новых видов работ (на газопроводе "Северный поток") никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, то это позволит нарастить объемы (поставки газа). Вопрос только один: почему это не делали сразу", - заявил Песков.

14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.

"По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только в Монреале, Канада. В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением", - ответила на это Siemens Energy.

15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна была снизиться еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.

7 июля вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток", объяснив, что его стране нужно заполнять хранилища газа.