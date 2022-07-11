Газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание

Транзит по Украине остался на прежнем уровне

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - остановился для планового обслуживания, свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.

Первые два часа новых газовых суток газопровод продолжал поставлять газ на уровне предыдущих периодов.

По графику плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановы синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран - производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Заявка "Газпрома" на транзит газа по Украине осталась на уровне предыдущих дней. "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 41,1 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в воскресенье был 40,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,4 млн куб. м на 11 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Политика

Никогда еще ни одно подобное рутинное событие не вызывало столько внимания и волнений на фоне санкционных атак Запада в отношении России и спекуляций о том, к чему они могут привести.

Financial Times написала, что "правительство Германии опасается, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием своего основного экспортного газопровода, чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну, что повысит риск энергетического кризиса зимой в крупнейшей экономике Европы".

Эту версию прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц: "Я бы солгал, если бы сказал, что не опасаюсь этого... Однако предположения о том, что и когда произойдет, не имеют никакого смысла".

Кто страдает от санкций

Сейчас "Северный поток" работает на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подробно обрисовал ситуацию: "Любой газотурбинный двигатель имеет межремонтный временной ресурс, по истечении которого он должен поступать на капитальный ремонт на завод. И оказывается, у компании Siemens есть только один завод, на котором можно производить ремонт этих двигателей - в Канаде. В отношении "Газпрома" только одна страна приняла санкции - это Канада. Двигатель лежит на заводе. С завода Siemens двигатель забрать не может. Это - не то санкционная запутанность, не то это чье-то абсолютно целенаправленное решение".

По просьбе Берлина Оттава выдала разрешение на ее возврат в Россию, компания Siemens заявила, что нацелена как можно быстрее доставить двигатель в Россию. Однако на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток" - КС "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

"А другие двигатели подходят и уже подошли - не все, там еще осталось, - к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить", - также напомнил Миллер.

Ни один сбой на рынке не остается в одиночестве. За неделю до вынужденного сокращения объема транспортировки по СП1 вышел из строя американский завод СПГ Freeport. В июле норвежские нефтяники устроили забастовку с требованием повысить уровень заработной платы. Эти факторы привели к росту цен на газ в Европе на прошлой неделе почти до $2000 за тысячу кубометров.

Снижение поставок газа уже заставило крупнейшую энергокомпанию ФРГ Uniper обратиться за господдержкой. А химический концерн BASF из-за нехватки сырья находится на грани сокращения или закрытия части своих производств.