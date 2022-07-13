Berkshire Hathaway Баффета увеличила долю в Occidental Petroleum

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. продолжает наращивать долю в американском сланцевом производителе Occidental Petroleum Corp. В июле Berkshire купила 12 млн акций Occidental за два дня, сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, сейчас у Berkshire 18,7% акций Occidental, она ее крупнейшим акционером. После того, как доля Berkshire в Occidental Petroleum составит 20%, она сможет включать результаты Occidental в свою финансовую отчетность.

Действующие принципы бухгалтерского учета рекомендуют инвесторам включать в свою отчетность результаты компаний, в которых им принадлежит не менее 20%, пропорционально размеру этой доли.

Эксперты ожидают, что Occidental получит прибыль в размере порядка $10 млрд в этом году. Таким образом, Berkshire, в случае увеличения доли в компании до 20%, сможет добавить к своей годовой прибыли $2 млрд, отмечает профессор финансов Школы бизнеса Роберта Х. Смита при Мэрилендском университете Дэвид Касс.

В настоящее время Berkshire включает в свою отчетность лишь дивидендные выплаты Occidental на сумму менее $100 млн в год, отмечает Касс.

По мнению экспертов, Berkshire может себе позволить наращивать долю в Occidental, поскольку на конец первого квартала инвесткомпания располагала денежными ресурсами на сумму около $106 млрд.