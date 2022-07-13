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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Trafigura продала 10% "Восток Ойла" гонконгской Nord Axis Limited

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Trafigura продала свою долю в 10% в проекте "Восток Ойл" (Vostok Oil) независимой торговой компании, зарегистрированной в Гонконге, Nord Axis Limited.

Сделка, включающая кредит, обеспеченный залогом, была завершена 12 июля, цена продажи не раскрывается, сообщает швейцарская компания.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края – 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения – Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

Доля Trafigura числилась на швейцарской "Сиби Энтерпрайсис Сарл", она была куплена у "Роснефти" в 2020 году за 7 млрд евро. Кроме того, консорциуму компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) российская НК продала 5% от проекта за 3,5 млрд евро, они числятся на "Амур Инвестментс". Оставшиеся 85% "Восток Ойла" принадлежат "дочке" Роснефти" - ООО "РН-Трейд".

В июне 2022 года Trafigura сообщила, что намерена выйти из проекта "Восток Ойл".

Компания являлась давним партнером "Роснефти", осуществляя трейдерские действия с нефтью российской НК. Кроме того, Trafigura в консорциуме с "Роснефтью" и UCP Trafigura владеет индийской Nayara Energy Limited (ранее Essar Oil), которой принадлежит НПЗ мощностью 20 млн тонн с глубиной переработки 95,5%. Однако свою долю в индийской компании Trafigura также планировала продать.

Trafigura Восток Ойл Vostok Oil
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